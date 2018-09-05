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Землетрясение на Южном Урале затронуло 3 района
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Землетрясение на Южном Урале затронуло 3 района 

Авторадио + ещё 1 1 час назад
Подземные толчки магнитудой 5,5 баллов произошли около 4 часов ночи на глубине 10 км. Разрушений и пострадавших нет, отчитались в МЧС. Очевидцы же утверждают, что в Катав-Ивановске пришлось эвакуировать пациентов из больницы. Пострадал хирургический корпус. В Уфе также трясло, в результате провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц. Жители Екатеринбурга пишут в соцсетях, что проснулись от толчков, ощущалось, как шатаются их дома. Отмечают, что в зданиях тряслись люстры, кровати, посуда, хлопали двери и падали книги с полок. Жители Уфы и Челябинска сообщают о шатающейся мебели. По утверждению очевидцев, толчки продолжались несколько минут. Жители получили успокаивающие СМС от МЧС. Там сказано, что для населения опасности нет. В экстренные службы поступило 600 звонков. При этом многие жалуются в соцсетях, что не могли дозвониться в спасательную службу по номеру 112. Люди пишут, что им включали музыку несколько раз, а затем звонок сбрасывался. В МЧС эту информацию опровергли и сказали, что телефоны диспетчеров всех экстренных служб региона ночью работали в штатном режиме.
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