Один населенный пункт Сахалина остался без электричества

Энергетики продолжили устранять аварию на ЛЭП в Дуэ Александровск-Сахалинском районе в селе Дуэ. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Еще 5 сентября без электричества оставались 19 населенных пунктов. К утру 6 сентября света ждали жители четырех населенных пунктов. Сейчас энергетикам осталось восстановить электроснабжение в селе Дуэ.

Причиной неполадок на линиях электропередач стал тайфун Jebi. В общей сложности из-за непогоды произошло 50 отключений света в селах Белинское, Парусное, Новоселово, Урожайное, Лесогорск, Надеждино, Бошняково, Тельновск на момент 5 сентября. Над ликвидацией неполадок работали 156 сотрудников «Сахалинэнерго» и 59 единиц техники.