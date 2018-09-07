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Один населенный пункт Сахалина остался без электричества
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Один населенный пункт Сахалина остался без электричества 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Энергетики продолжили устранять аварию на ЛЭП в Дуэ Александровск-Сахалинском районе в селе Дуэ. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Еще 5 сентября без электричества оставались 19 населенных пунктов. К утру 6 сентября света ждали жители четырех населенных пунктов. Сейчас энергетикам осталось восстановить электроснабжение в селе Дуэ.
Причиной неполадок на линиях электропередач стал тайфун Jebi. В общей сложности из-за непогоды произошло 50 отключений света в селах Белинское, Парусное, Новоселово, Урожайное, Лесогорск, Надеждино, Бошняково, Тельновск на момент 5 сентября. Над ликвидацией неполадок работали 156 сотрудников «Сахалинэнерго» и 59 единиц техники.
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