Челябинцы проспали землетрясение и расстроились

Катав-Ивановска, Челябинска и В ночь на 5 сентября в районе Уральских гор произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района. Толчки ощутили жители Уфы Екатеринбурга . С раннего утра в социальных сетях граждане делятся впечатлениями от пережитого.

Правда, челябинцы, в основном, сокрушаются, что проспали всё действо. И это при том, что их город находится всего в 200 километрах от эпицентра. В интернете набирает популярность новый мем. Последние несколько лет жители этого города демонстрируют равнодушие к природным стихиям. «Единственный город в мире, в котором можно проспать всё» — метеорит, ночное сияние, тройное солнце и землетрясение — так охарактеризовали Челябинск в соцсетях.

Как это было

Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева подробно описала все толчки во «Вконтакте». «Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло. Было такое чувство, что произошёл взрыв, сопровождающийся тупым грохотом. Подземные толчки настолько сильные и вибративные, — посреди ночи это страшновато. Я насчитала 6 толчков. Кровать как будто кто-то сильно качал в несколько рук. Сувениры на тумбочках и зеркальной полке звенели, некоторые попадали. За окном сильно воют собаки. Люди в недоумении выбежали на улицу», — написала женщина.

Вскоре она сообщила о 12 мощных толчках. Причём последний был уже в 10.36. В городе есть разрушения: треснул двухэтажный дом в Стройгородке. Серьёзные трещины появились в стенах здания Катав-Ивановской центральной больницы, которая стоит на горе. У кого-то лопнули печи, разбилась посуда. В школах отменили занятия, в детских садах родителей попросили по возможности забрать детей домой. В Уфе тоже трясло — провалились земля и асфальт на одной из центральных улиц.

«Население не спало. Сильно напугано. Как нужно действовать в таких ситуациях? Мы не научены. Пока. И пока обходились своими знаниями — взяли документы и вышли на улицу, кто-то уехал к родным. Ждали наступления утра. Когда светло, смелее», — описала Федосеева реакцию жителей города.

Всё не как у людей

Совершенно иначе выглядит реакция челябинцев. «Ну вот, люди какое-то землетрясение чувствовали, а мы, имея маленького сына, всё проспали… Правда, говорят, что родители малышей не слышат ремонт за стеной, зато слышат, как переворачивается ребёнок», — написала жительница города Вера.

«Жа уж, не слышал я землетрясения, потому что спал крепко. Бывает такое!» — написал ещё один пользователь «Вконтакте».

Восторг и веселье

А жители Уфы в соцсетях рассказали, как во время землетрясения операторы экстренной службы по номеру 112 игнорировали звонки. «Живём на седьмом этаже. Была идеальная тишина, и было слышно, как шатается дом. Качались вещи, висевшие в ванне на сушилке! Шаталась даже сумка, которая висела на ручке двери. Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза, по 35 и по 50 секунд, и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы», — написал один из недовольных жителей города.

К счастью, никто не пострадал во время стихийного бедствия. Более того, граждане оставляют в основном весёлые и восторженные отзывы о пережитом землетрясении.

«Я-то сначала подумала, что схожу с ума… Раз кровать посреди ночи куда-то поехала… А нет, с головой всё в порядке! Это просто землетрясение!» — написала Светлана.

«А я проснулась от того, что гостиная стенка звенит стёклами. Котам, похоже, вообще было пофиг», — поделилась Мария.

Ждать ли продолжения

Российские сейсмологи объясняют землетрясение возрастом Уральских гор. По меркам природы они являются молодым массивом: возраст гор достигает всего трёх с небольшим миллионов лет. В этом «возрасте» идет очередной этап формирования горной гряды, поэтому небольшие сдвиги — обычное явление. Причём специалисты не исключают, что подземные толчки в ближайшее время продолжатся.