Упавшее из-за сильного ветра дерево придавило женщину в Хабаровском крае

"В среду днем в Ванино дерево упало на женщину с ребенком, ребенок не пострадал, а женщина получила травмы, предварительно, перелом бедра, ее госпитализировали", — уточнили в пресс-службе.

Из-за поваленных деревьев в поселке частично нарушилось электроснабжение, телефонная связь и интернет.

В Хабаровском крае 5-6 сентября, по данным Дальневосточного Гидрометцентра, будут идти сильные ливни. Погоду в регионе испортил тайфун «Джеби», который вышел в Японское море и смещается на север края. Ветер в эти два дня в ряде районов края может усилиться до 25 м/с, на побережье — до 30 м/с. В Советско-Гаванском и Ванинском районах сейчас идут дожди, скорость ветра — 22-25 м/с.