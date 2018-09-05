Упавшее из-за сильного ветра дерево придавило женщину в Хабаровском крае 

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Около полутора десятков деревьев повалил сильный ветер в поселке Ванино Хабаровского края, одно из них придавило женщину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"В среду днем в Ванино дерево упало на женщину с ребенком, ребенок не пострадал, а женщина получила травмы, предварительно, перелом бедра, ее госпитализировали", — уточнили в пресс-службе.
Из-за поваленных деревьев в поселке частично нарушилось электроснабжение, телефонная связь и интернет.
В Хабаровском крае 5-6 сентября, по данным Дальневосточного Гидрометцентра, будут идти сильные ливни. Погоду в регионе испортил тайфун «Джеби», который вышел в Японское море и смещается на север края. Ветер в эти два дня в ряде районов края может усилиться до 25 м/с, на побережье — до 30 м/с. В Советско-Гаванском и Ванинском районах сейчас идут дожди, скорость ветра — 22-25 м/с.