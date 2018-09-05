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На Урале сообщили о новых подземных толчках
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На Урале сообщили о новых подземных толчках 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жители Катав-Ивановска Челябинской области сообщилт, что почувствовали новый подземный толчок после сильного землетрясения в ночь на среду.
Новые толчки были зафиксированы в Катав-Ивановске около 10.40 по местному времени (8.40 мск). «Только что, в 10.36, — опять толчок. Довольно-таки сильный», — пишут местные жители в соцсетях.
По словам специалистом, новый подземный толчок, вероятно, является афтершоком. Афтершоки по интенсивности значительно меньше главного сейсмического удара. После сильных землетрясений могут продолжаться месяцами. Их количество и интенсивность со временем уменьшается.
В связи с новым подземным толчком в городе были эвакуированы сотрудники и посетители здания местного отделения Пенсионного фонда, а также работники местной администрации. В школах, все же решивших начать рабочий день, в середине дня отменили занятия, в детских садах родителей попросили по возможности забрать детей домой, сообщает Chelyabinsk.ru.
В городе введен режим ЧС, создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая будет объезжать и обследовать объекты, пострадавшие при землетрясении. В Единую диспетчерскую службу уже поступили сообщения о лопнувших печах и трещинах шириной 2-3 см в стенах домов. Власти сообщают, что газо— и водоснабжение работает в нормальном режиме. Прорыв на территории городской больницы устранен.
Сотрудники сейсмологической лаборатории Института геофизики уральского отделения РАН пока воздерживаются от комментариев. Сказать точно, что вызвало подземные толчки, ученые смогут только в конце сентября.
«Запись активности на стационарном посту сейсмологической станции есть. Ее данные будут взяты на следующей неделе. Анализ займет несколько недель. Без него мы не можем сказать, было ли это именно землетрясение и какого характера — это мог быть взрыв в карьере, природные подземные толчки или техногенные. Ясно будет только после подробного изучения данных», — сообщил научный сотрудник лаборатории Института геофизики уральского отделения РАН, кандидат технических наук Михаил Воскресенский.
Тем временем последствия уральского землетрясения ощутили на себе жители Ингушетии, Азербайджана, Турции, Греции и Италии. В основном колебания прошли с магнитудой в среднем 2-2,5 балла, но в Ингушетии была зафиксирована магнитуда в 4 балла.
Напомним, по данным МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось на территории 15 муниципальных образований Челябинской области и Башкирии. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров в 6,5 километра южнее населенного пункта Лемеза Катав-Ивановского района Челябинской области.
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