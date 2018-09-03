Экстренное предупреждение объявлено в Приморье

В связи с влиянием активного циклона и тайфуна «Джеби» вечером в понедельник, 3 сентября, местами на юго-западе Приморья, а также 4-5 сентября во Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм, местами очень сильные — более 50 мм за 12 часов и менее. На юго-востоке и востоке края местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить более 70 мм.