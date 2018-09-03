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Экстренное предупреждение объявлено в Приморье
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Экстренное предупреждение объявлено в Приморье 

Primpress + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: Primpress
Экстренное предупреждение о возможном опасном погодном явлении объявлено в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В связи с влиянием активного циклона и тайфуна «Джеби» вечером в понедельник, 3 сентября, местами на юго-западе Приморья, а также 4-5 сентября во Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм, местами очень сильные — более 50 мм за 12 часов и менее. На юго-востоке и востоке края местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить более 70 мм.
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