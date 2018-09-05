У одного из пассажиров самолета поднялось давление
Накануне самолет, направлявшийся из ростовского аэропорта Платов в Москву, экстренно развернули обратно в Ростов. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Об этом корреспонденту 161.ru сообщила одна из пассажирок рейса Анастасия Минакова. Инцидент произошел вечером 4 сентября. — Мы вылетели в 20:00, но через некоторое время у одного мужчины поднялось давление. В итоге самолет развернули. В аэропорту уже дежурила реанимация, — рассказала 161.ru Минакова. Она добавила, что все пассажиры все-таки в тот же день улетели в Москву. — Мы сели на рейс, отправлявшийся в 22:15. Долетели до Шереметьево, все прошло хорошо, — добавила Анастасия. В аэропорту Платов информацию подтвердили. — Мужчине на борту оказали первую помощь. По прилету в аэропорт его госпитализировали, — уточнили в пресс-службе воздушной гавани. Самолет, на котором произошел инцидент, принадлежит авиакомпании «Аэроофлот». Однако там не смогли предоставить оперативный комментарий — попросили запрос. В тот же день в Нижнем Новгороде 90 человек больше шести часов ожидали вылета самолета до Ростова. Рейс не смог отправиться вовремя из-за неполадок на борту.