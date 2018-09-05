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Землетрясение на Южном Урале случаются примерно раз в 10 лет — эксперт
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Землетрясение на Южном Урале случаются примерно раз в 10 лет — эксперт 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Землетрясения на Южном Урале случаются примерно раз в 10 лет, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказал председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества, доцент кафедры географии ЮУрГГПУ, кандидат географических наук Сергей Захаров:
«Я могу прокомментировать это событие только как географ. Наша территория на Урале оценивается учеными таким образом, что у нас существует вероятность возникновения землетрясений максимум до 5 баллов. Согласно тем оценкам, которые звучат сейчас, произошедшее землетрясение близко как раз к верхнему порогу. Подобные события случались и в XIX веке. Например, знаменитый русский геолог и географ Иван Мушкетов, который вел работу по составлению реестра землетрясений, зафиксировал 7 подобных землетрясений на Среднем Урале в середине XIX века. Писали, что тогда даже падали заводские трубы.
На Южном Урале в районе Златоуста в начале 2000-х годов было землетрясение силою 2-3 балла. Как правило, из-за явления резонанса такие слабые толчки более ощутимы на верхних этажах домов, поэтому у людей и посуда бренчит в шкафу, и мебель может раскачиваться и т.д. Еще такие подземные толчки могут быть опасны для ветхих, аварийных строений.
Надо сказать, что у нас в горно-заводской зоне примерно раз в 10 лет происходят подобные не очень сильные землетрясения. Существует укоренившееся мнение, что наши Уральские горы старые, и от них никто не ждет никаких «движений». Это заблуждение. Наши горы достаточно молодые, они начали формироваться 35 миллионов лет назад, затем их рост ускорился 10 миллионов лет назад, а потом они еще раз «ускорились» 2 миллиона лет назад. Но у них есть свои особенности: наши горы формируются на основе старых Уральских гор, на основе старых горных пород. Эти породы разбиты многочисленными трещинами, разломами, и эти трещины играют компенсирующую функцию, поэтому у нас не может быть землетрясений с сильными толчками — максимум до 5-6 баллов».
Напомним, ночью 5 сентября в Катав-Ивановском районе Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения оценивается в 5,5. Об этом сообщили в пресс-центр регионального ГУ МЧС со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН. Подземные точки ощущались в Катав-Ивановске, Трехгорном, Озерске и даже в Челябинске.
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