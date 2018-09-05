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Тайфун «Джеби» добрался до России
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Тайфун «Джеби» добрался до России 

BigPikcha.ru 30 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Самый мощный за последние 25 лет тайфун «Джеби», который обрушился на Японию 4 сентября, добрался до Приморья и пошел дальше на Сахалин. Десятки дорог регионов затоплены, авиасообщение нарушено, а в бухтах Приморья «прячутся» от шторма около 300 иностранных судов.
Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)
3 Сен 2018 в 4:13 PDT  Тайфун «Джеби», который обрушился на Японию, добрался до Приморья. Еще не успевший оправиться от ливней регион, получил новую порцию стихии. Десятки дорог затоплены, реки выходят из берегов.
Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)
3 Сен 2018 в 11:26 PDT  Жители села Милоградово своими силами пытаются спасти село от подтопления. Они приносят к реке мешки с песком и наращивают дамбу, чтобы вода не подошла к домам.
Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)
4 Сен 2018 в 6:14 PDT  Сход селя заблокировал несколько домов. А в Уссурийске недавно отремонтированная дорога по улице Хенина сползла вниз по сопке.
Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)
3 Сен 2018 в 9:36 PDT  А в это время в бухтах Приморья ищут спасения от шторма иностранные суда.
Публикация от Sakhalin IslandОстров Сахалин (@sakh_island)
4 Сен 2018 в 8:09 PDT  Дальше тайфун отправился на Сахалин.
Публикация от Мобильный репортёр (@mreporter_official)
4 Сен 2018 в 11:09 PDT  «Дует так, что надуло туалет на дорогу».
Публикация от Катюня (@ekakotsur)
4 Сен 2018 в 11:47 PDT  Вот так выглядят дороги Поронайского района.
Публикация от Александра Буцкая (@soulofangel.ru)
4 Сен 2018 в 8:45 PDT  Тайфун принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, который валит деревья, хрупкие конструкции и обрывает линии электропередач. Несколько населенных пунктов уже остались без света. Из-за тайфуна в Сахалинском регионе на участок транссахалинской магистрали сошли около 50 грязевых потоков. Движение поездов дальнего следования отменено.
Публикация от Вячеслав Шилоносов (@vyacheslav_shilonosov_xc)
4 Сен 2018 в 6:22 PDT  «Ласточка» (так переводится название тайфуна) нарушила и авиасообщение на Сахалине. Несколько самолетов не смогли приземлиться и их отправили во Владивосток.
Публикация от Новости Поронайска (@poronaysktimes)
4 Сен 2018 в 9:32 PDT  Синоптики говорят, что дождь будет лить весь день, но уже на следующий погода улучшится. Теперь стихию ждут в Хабаровском крае, где уже ухудшилась погода.
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