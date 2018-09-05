Татарстанцы ощутили отголоски землетрясения на границе с Башкортостаном 

Жители Татарстана почувствовали отголоски землетрясения. Толчки магнитудой 5,5 отмечены в ночь с 4 на 5 сентября в 133 километрах от Уфы, на Урале. Как отмечено в сводке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Жители Уфы рассказывают о повреждениях домов и попытках дозвониться в управления МЧС России. Многие говорят, что линия была постоянно занята. Татарстан «зацепило» не сильно, число жалоб минимальное. В Башкортостане спустя некоторое время после землетрясения сотрудники управления МЧС России распространили сообщение с просьбой сохранять спокойствие. «Утром 5 сентября местами в Белорецком, Салаватском районах и Уфе по Республике Башкортостан зафиксированы подземные толчки. Угрозы населению нет. Будьте осторожны! Телефон 101», — говорится в сообщении.