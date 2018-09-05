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Как глубоко может погрузиться атомная подлодка
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Как глубоко может погрузиться атомная подлодка 

Trendymen 48 минут назад
Фото: Trendymen
Над глубиной погружения боевых подводных лодок трудились и советские и американские инженеры, ведь чем глубже субмарина может уйти ко дну, тем сложнее ее обнаружить. Современные атомные подводные лодки погружаются примерно на одну глубину, рекорд же принадлежит советской АПЛ.
Основных характеристик, показывающих способность подлодки к погружению, всего две. Это рабочая (или оперативная) и расчетная глубина. Первая показывает, на какую глубину подлодка может опускаться постоянно. Вторая говорит о максимально возможной глубине.
Практически все современные АПЛ могут погружаться на 400-500 метров оперативной глубины. Расчетная характеристика обычно имеет несколько большее значение, но на такую глубину лодки опускаются редко.
Рекорд принадлежит советской АПЛ «Комсомолец», погрузившейся на 1027 метров. Его пока не может побить ни одна современная субмарина.
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