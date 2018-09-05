Землетрясение на Урале. Главное 

В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг находился на глубине 10 км, в 7 км от города Катав-Ивановск в Челябинской области. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Первые толчки зафиксировали в 3.58 по местному времени (1.58 мск). Депутат Катав-Ивановского совета Галина Федосеева написала во «ВКонтакте», что ее дом «хорошенько тряхнуло». «Я насчитала 6 толчков. Кровать как будто кто-то сильно качал в несколько рук. Сувениры на тумбочках и зеркальной полке звенели, некоторые попадали. За окном сильно воют собаки. Люди в недоумении выбежали на улицу», — написала она. Жители города публиковали фотографии трещин, которые образовались в стенах. В магазинах с полок падали товары. Из-за землетрясения в городе эвакуировали больницу, а детям разрешили не ходить в школу. Родителей попросили забрать детей из детских садов. Больница города пострадала больше всего — здание покрылось трещинами. В Катав-Ивановске ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе пытаются обеспечить бесперебойное газо— и водоснабжение жилых домов. Больница Катав-Ивановска. Фото: vk.com Жители Башкортостана также сообщили, что ощутили толчки. В домах затряслись предметы и вещи. Многие люди в панике выбежали на улицу. Жители Уфы писали также, что не могли дозвониться в экстренные службы по номеру 112.
Уфа находится в 133 км от очага землетрясения.
«Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза по 35 и по 50 секунд, и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы», — рассказал местный житель Георгий. В республиканском МЧС ответили, что выезжали по жалобам на подземные толчки. По данным ведомства, звонки поступали из Уфы, Белорецкого и Салаватского районов. Фото: ГУ МЧС по республике Башкортостан
Ученые Института геофизики уральского отделения РАН заявили, что сомневаются в озвученных данных о силе землетрясения. Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Александр Гуляев сказал, что магнитуда, по его мнению, могла составлять 2,5, а не 5,5.
Утром жители ощутили еще один подземный толчок. Он произошел в 10.36 (8.36 мск). Фото: vk.com