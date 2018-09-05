В челябинском Катав-Ивановске создана спецкомиссия для оценки ущерба от землетрясения

Власти Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области создали специальную комиссию для оценки ущерба, нанесенного землетрясением в ночь на среду, 5 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель местного совета депутатов Галина Федосеева

«На 09:00 (07:00 мск — RNS) в муниципалитете создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, введен режим ЧС. Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении. В Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка. В пятиэтажках №№47,49,51 на улице Степана Разина образовались трещины, в Стройгородке в домах №№1,2,3 также беда. Особенно в №3, ширина трещин — 2-3 сантиметра. В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения. Из 36 объектов управления образования пострадали 12, — факты на 09:00», — сообщила Федосеева.

Председатель муниципального совета депутатов уточнила, что в 10:36 по местному времени (08:36 мск) в городе ощущался очередной «довольно-таки сильный» толчок. По словам Федосеевой, газо— и водоснабжение в муниципалитете работает в штатном режиме. В 11:20 по местному времени (09:20 мск) в районных школах отменили занятия, а родителей дошкольников попросили забрать детей из детских садов.

Федосеева добавила, что сейчас большое количество горожан обращаются в Единую диспетчерскую службу Катав-Ивановского муниципального района с сообщениями о пострадавшем имуществе. Их попросили «набраться терпения».