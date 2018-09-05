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В Забайкалье около 300 пострадавших от паводков семей претендуют на жилищные сертификаты
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В Забайкалье около 300 пострадавших от паводков семей претендуют на жилищные сертификаты 

ТАСС 52 минуты назад
ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 300 семей, которые пострадали во время летних паводков в Забайкальском крае, претендуют на получение жилищных сертификатов, сообщил в среду ТАСС министр территориального развития региона Виктор Паздников.
"Уже отработана выдача жилищных сертификатов 118 семьям. Их полный список находится в МЧС, готовится распоряжение правительства о выделении сертификатов. Мы рассчитываем, что к концу октября люди их получат и смогут реализовать на всей территории России. Кроме того, могут быть выданы еще около 220 жилищных сертификатов", — сказал Паздников.
Министр уточнил, что для получения сертификатов гражданам нужно собрать значительный пакет документов, подтверждающих, что их дома из-за паводков стали непригодными, и что у них нет другого жилья. «Число тех сертификатов, которые еще могут быть выданы, является ориентировочным, эта цифра будет корректироваться», — добавил он.
В Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, за один месяц только в Чите выпала почти годовая норма осадков, что в июле привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой.
Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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