В Забайкалье около 300 пострадавших от паводков семей претендуют на жилищные сертификаты

"Уже отработана выдача жилищных сертификатов 118 семьям. Их полный список находится в МЧС , готовится распоряжение правительства о выделении сертификатов. Мы рассчитываем, что к концу октября люди их получат и смогут реализовать на всей территории России. Кроме того, могут быть выданы еще около 220 жилищных сертификатов", — сказал Паздников.

Министр уточнил, что для получения сертификатов гражданам нужно собрать значительный пакет документов, подтверждающих, что их дома из-за паводков стали непригодными, и что у них нет другого жилья. «Число тех сертификатов, которые еще могут быть выданы, является ориентировочным, эта цифра будет корректироваться», — добавил он.

В Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, за один месяц только в Чите выпала почти годовая норма осадков, что в июле привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой.

Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.