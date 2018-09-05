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Жители Катав-Ивановска сообщили о повторных подземных толчках
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Жители Катав-Ивановска сообщили о повторных подземных толчках 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Жители Катав-Ивановска сообщили о новых подземных толчках, которые они ощутили около 10:30 часов 5 сентября, информация распространяется в социальных сетях.
По словам горожан, из-за новых сотрясений из некоторых общественных зданий эвакуировали людей. Информацию о повторных точках проверяют специалисты экстренных служб. Отметим, что ранее в одном из городских техникумов приостановили занятия до окончания проверки целостности помещений.
Напомним, сейсмическую активность на территории Катав-Ивановского района зафиксировали 5 сентября в 3:58. Сейчас на месте работают межведомственные группы, которые проверяют здания на предмет повреждений. В Катав-Ивановском районе введён режим ЧС.
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