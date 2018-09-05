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Вопреки заверениям спасателей Южный Урал вновь тряхнуло
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Вопреки заверениям спасателей Южный Урал вновь тряхнуло 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В южноуральском Катав-Ивановске 5 сентября в 10.36 произошел повторный подземный толчок. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель городского совета депутатов Галина Федосеева.
По ее словам, афтершок был «довольно-таки сильный». «Газо— и водоснабжение работает в нормальном режиме. Порыв на территории больницы устранен, вода в микрорайоне горы Солоцкой появилась. В школах района в 11.20 отменили занятия, в детских садах родителей попросили по возможности забрать детей домой, но во всех МДОУ работают дежурные группы», — написала Г. Федосеева.
Между тем в 10.57 на сайте регионального ГУ МЧС появилась информация со ссылкой на «Единую геофизическую службу РАН» о том, что «повторные толчки не прогнозируются»,
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на 5 сентября. Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района на глубине 10 километров. По данным спасателей, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, разрушения зданий и строений не произошло, на работу предприятий землетрясение не повлияло, передает "Уралинформбюро".
По словам Галины Федосеевой, разрушения все-таки были. Она отмечает, что, по данным на 9 часов утра, «в Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка […] В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения. Из 36 объектов управления образования пострадали 12».
Фото: Галина Федосеева, facebook
Глава совета депутатов добавляет, что в муниципалитете была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и введен режим ЧС. Комиссии предстоит обследовать те объекты, которые пострадали при землетрясении.
Ранее по теме: Попугаи и кошки орали: уральцы рассказали о ночном землетрясении
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