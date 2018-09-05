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Сильные дожди и ураганный ветер накрыли сразу несколько районов Сахалина
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Сильные дожди и ураганный ветер накрыли сразу несколько районов Сахалина 

Авторадио + ещё 8 15 часов назад
Фото: Vladnews.ru
В центральной части острова пришлось закрыть участок транссахалинской магистрали из-за схода селей. Грязевой поток попал и в водохранилище одного из городов. Люди остались без воды. Приостановлено движение всех поездов дальнего следования. Оборваны линии электропередачи. В аэропорту Южно-Сахалинска задерживают рейсы. Возникают проблемы и с приемом: некоторые самолеты отправляют на запасной аэродром во Владивосток. Тайфун осложнил ситуацию в Приморье. Регион еще не успел оправиться после сильнейшего паводка, как уровень воды в реках вновь повышается. Сотни иностранных рыболовецких судов укрылись от непогоды в бухтах на севере региона.
Тайфун пришел к нам из Японии. Сейчас там устраняют последствия. По последним данным, жертвами непогоды стали 11 человек, пострадавших — 600. Не ходят поезда, нарушено движение по скоростным магистралям. Более миллиона человек до сих пор остаются без электричества. На сегодня отменены десятки рейсов как местных, так и международных. В Осаке эвакуировали пассажиров затопленного аэропорта — в терминале всю ночь оставались заблокированными около пяти тысяч человек. Большинство вывезли катерами — единственный мост повредил врезавшийся в него танкер.
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