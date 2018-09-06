Прерванное тайфуном движение по основной автомагистрали Сахалина возобновлено

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 6 сентября. / ТАСС /. Движение на основной автомагистрали Сахалина, соединяющей Южно-Сахалинск с городом Оха и связывающей юг и север острова, в четверг открыто для всех видов транспорта. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

"В связи с улучшением обстановки 6 сентября 2018 года открыто движение на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха для всех видов транспортных средств", — передает пресс-служба.

Сутки назад из-за селей движение было прекращено. В Макаровском районе произошло переувлажнение склонов, примыкающих к автомобильной и железной дорогам. Сели сошли не только на дорогу, но и в водохранилище Макарова. В результате город Макаров с населением 6,5 тыс. человек остался без воды.

Тайфун, обрушившийся на Сахалин 5 сентября, принес сильные дожди и ураганный ветер. В южной части острова осадки прекратились уже к вечеру того же дня. Из-за смещения тайфуна в северных районах в ночь на 6 сентября произошло усиление ветра и дождя. Восемь районов лишись электроэнергии, произошло подтопление юго-восточного побережья.