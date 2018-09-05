Мэрия Уфы опровергла слухи о провале грунта из-за землетрясения

Мэрия Уфы опровергла информацию о провале грунта из-за землетрясения, начавшегося в ночь на среду. В городской администрации заверили, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сообщает РИА «Новости»

В мэрии добавили, что специалисты еще ночью проверили все здания, о ситуации в которых жители города сообщали в экстренные службы — ни одно из них не было разрушено.

Информацию о провале грунта в Уфе распространила председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева . Соответствующую публикацию она разместила на своей странице во «ВКонтакте».

Землетрясение в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области произошло в ночь со вторника на среду, 5 сентября. По данным регионального главка МЧС, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 километров.

Толчки начались в 03:58 по местному времени в 7 километрах к северо-западу от Катав-Ивановска. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их магнитуда составила 5,5 балла.

В Башкирии в отделения МЧС также поступило 560 звонков с сообщениями о землетрясении от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов.

Представители МЧС сообщили, что в общей сложности уральское землетрясение ощутили жители 15 муниципальных образований региона.

Ранее министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко , заявил, что в Катав-Ивановске из-за подземных толчков была эвакуирована больница, в здании которой образовалась трещина.

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