Ещё
Мэрия Уфы опровергла слухи о провале грунта из-за землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия дождалась нового гнева ЕС
Россия дождалась нового гнева ЕС

Мэрия Уфы опровергла слухи о провале грунта из-за землетрясения 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Мэрия Уфы опровергла информацию о провале грунта из-за землетрясения, начавшегося в ночь на среду. В городской администрации заверили, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сообщает РИА «Новости».
В мэрии добавили, что специалисты еще ночью проверили все здания, о ситуации в которых жители города сообщали в экстренные службы — ни одно из них не было разрушено.
Информацию о провале грунта в Уфе распространила председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице во «ВКонтакте».
Землетрясение в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области произошло в ночь со вторника на среду, 5 сентября. По данным регионального главка МЧС, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 километров.
Толчки начались в 03:58 по местному времени в 7 километрах к северо-западу от Катав-Ивановска. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их магнитуда составила 5,5 балла.
В Башкирии в отделения МЧС также поступило 560 звонков с сообщениями о землетрясении от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов.
Представители МЧС сообщили, что в общей сложности уральское землетрясение ощутили жители 15 муниципальных образований региона.
Ранее министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, заявил, что в Катав-Ивановске из-за подземных толчков была эвакуирована больница, в здании которой образовалась трещина.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Тайфун «Джеби» в Японии: один человек погиб, пятеро пострадали Пропавший четыре года назад малазийский «Боинг» нашли в Камбодже Пожар в жилом доме у памятника Юрию Долгорукому ликвидирован
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США504
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге44
Художница полностью оголилась в христианской святыне46
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами33
Россия дождалась нового гнева ЕС26
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:32
Художница полностью оголилась в христианской святыне
В мире
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение