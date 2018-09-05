Мэрия Уфы опровергла информацию о провале грунта из-за землетрясения

УФА , 5 сен — РИА Новости . Провала грунта из-за подземных толчков в Уфе в ночь на среду не произошло, системы жизнеобеспечения города не нарушены, здания целы, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.

Ранее председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в Уфе «провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц».

"Никаких провалов грунта из-за подземных толчков не зарегистрировано. Еще ночью специалисты проверили здания по всем звонкам, которые поступили в экстренные службы. Разрушений зданий нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — пояснили в мэрии.

В ночь на среду в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Погибших и пострадавших нет. В МЧС Башкирии с жалобами на подземные толчки ночью поступило 560 звонков от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов.

Последнее заметное землетрясение на Урале было осенью 2015 года, тогда магнитуда составила 4,1.