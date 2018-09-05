Профессор геологии рассказал об опасности землетрясений на Урале

Сегодня ночью многие жители Челябинской области ощутили подземные толчки. По предварительным данным, сила землетрясения составила 5,5 балла (эта информация сейчас уточняется специалистами). Насколько явление нетипично для региона и стоит ли в ближайшем будущем ждать более серьезных толчков?

По мнению профессора, доктора геолого-минералогических наук Уральского государственного горного университета Стефана Панякя, опасаться катастрофы уральцам не стоит.

"Мы пока ждем точных данных о силе толчков, но если 5,5 это правда, то это в какой-то степени случай уникальный для Урала. Последнее сильное землетрясение было здесь около ста лет назад — оно отмечалось в горной системе за Первоуральском и составило 7 баллов, это максимальный показатель для региона, при котором уже в зданиях появляются трещины", — говорит ученый. Это был редчайший для региона случай.

Профессор уверен, что случившееся сегодня ночью — это не повод пугаться и ждать более сильных толчков: Уральские горы давно «успокоились». «При любом балле могу разрушиться ветхие здания и погибнуть обитающие там люди, но, согласитесь, это скорее аномалия», — считает он.

"Прогнозировать такие явления можно и нужно, но для этого необходим десяток очень тонких физических приборов, которые будут фиксировать изменения теплового потока, гравитационного поля и так далее (землетрясения не происходят внезапно, есть указывающие на них факторы). Такие исследования ведутся, например, в США — в Калифорнии и других регионах, которые находятся на большом разломе и которые регулярно сотрясают сильные толчки", — рассказал «РГ» Стефан Паняк.

Очевидно, что на Урале необходимости в подобной лаборатории нет. Однако у регионе все же работает станция, которая фиксирует уже случившуюся сейсмоактивность — она находится в городе Арти.