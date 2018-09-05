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Профессор геологии рассказал об опасности землетрясений на Урале
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Профессор геологии рассказал об опасности землетрясений на Урале 

Российская Газета + ещё 2 13 минут назад
Фото: Российская Газета
Сегодня ночью многие жители Челябинской области ощутили подземные толчки. По предварительным данным, сила землетрясения составила 5,5 балла (эта информация сейчас уточняется специалистами). Насколько явление нетипично для региона и стоит ли в ближайшем будущем ждать более серьезных толчков?
По мнению профессора, доктора геолого-минералогических наук Уральского государственного горного университета Стефана Панякя, опасаться катастрофы уральцам не стоит.
"Мы пока ждем точных данных о силе толчков, но если 5,5 это правда, то это в какой-то степени случай уникальный для Урала. Последнее сильное землетрясение было здесь около ста лет назад — оно отмечалось в горной системе за Первоуральском и составило 7 баллов, это максимальный показатель для региона, при котором уже в зданиях появляются трещины", — говорит ученый. Это был редчайший для региона случай.
Профессор уверен, что случившееся сегодня ночью — это не повод пугаться и ждать более сильных толчков: Уральские горы давно «успокоились». «При любом балле могу разрушиться ветхие здания и погибнуть обитающие там люди, но, согласитесь, это скорее аномалия», — считает он.
"Прогнозировать такие явления можно и нужно, но для этого необходим десяток очень тонких физических приборов, которые будут фиксировать изменения теплового потока, гравитационного поля и так далее (землетрясения не происходят внезапно, есть указывающие на них факторы). Такие исследования ведутся, например, в США — в Калифорнии и других регионах, которые находятся на большом разломе и которые регулярно сотрясают сильные толчки", — рассказал «РГ» Стефан Паняк.
Очевидно, что на Урале необходимости в подобной лаборатории нет. Однако у регионе все же работает станция, которая фиксирует уже случившуюся сейсмоактивность — она находится в городе Арти.
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