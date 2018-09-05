В Челябинской области зафиксировано второе за сутки землетрясение

Повторный толчок магнитудой в 4, 6 балла произошел днем в Катав-Ивановском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра общественной безопасности региона Евгения Савченко.

«По данным федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в Катав-Ивановском районе повторно в 12:27 (10:27 мск) произошла сейсмическая активность интенсивностью 4,6 на глубине залегания 10 км. Информация о пострадавших и разрушения не поступала», — сообщил министр.

По его словам, специалисты обратили внимание, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

По данным министерства, эпицентр первого толчка был в 1,5 км от поселка Орловка в Катав-Ивановском муниципальном районе также на глубине 10 км. Савченко сообщил, что землетрясение, которое произошло в ночь на среду, носило природный, а не техногенный характер.

«Специалисты уверены — сейсмоактивность естественного, природного характера, а не результат техногенного инцидента», — сказал Савченко.

Первые сообщения о подземных толчках поступили рано утром 5 сентября. По данным Единой геофизической службы РАН эпицентр землетрясения находился в 133 километрах от Уфы, Челябинской области, вблизи села Орловка..