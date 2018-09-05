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В Челябинской области зафиксировано второе за сутки землетрясение
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В Челябинской области зафиксировано второе за сутки землетрясение 

N24.ru + ещё 2 49 минут назад
Фото: N24.ru
Повторный толчок магнитудой в 4, 6 балла произошел днем в Катав-Ивановском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра общественной безопасности региона Евгения Савченко.
«По данным федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в Катав-Ивановском районе повторно в 12:27 (10:27 мск) произошла сейсмическая активность интенсивностью 4,6 на глубине залегания 10 км. Информация о пострадавших и разрушения не поступала», — сообщил министр.
По его словам, специалисты обратили внимание, что угрозы жизни и здоровью людей нет.
По данным министерства, эпицентр первого толчка был в 1,5 км от поселка Орловка в Катав-Ивановском муниципальном районе также на глубине 10 км. Савченко сообщил, что землетрясение, которое произошло в ночь на среду, носило природный, а не техногенный характер.
«Специалисты уверены — сейсмоактивность естественного, природного характера, а не результат техногенного инцидента», — сказал Савченко.
Первые сообщения о подземных толчках поступили рано утром 5 сентября. По данным Единой геофизической службы РАН эпицентр землетрясения находился в 133 километрах от Уфы, Челябинской области, вблизи села Орловка..
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