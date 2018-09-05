Министр Савченко назвал землетрясение в Катав-Ивановске «типичным»

На областной комиссии по ЧС землетрясение в Катав-Ивановске охарактеризовали как типичное природное явление.

Евгений Савченко. «Значимо! По ситуации в Катав-Ивановском районе. Это типичное природное тектоническое землетрясение глубинного (не поверхностного) характера», — написал на своей странице в соцсети ФБ министр общественной безопасности Челябинской области

Напомним, ранее в соцсетях от челябинцев звучали разные версии причин землетрясения. В том числе, что оно имеет техногенный характер, а виноваты шахты, выработки и ГОКи.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Челябинской области случилось землетрясение, которое по шкале Рихтера оценили в 5,6 балла. Повторные толчки жители Катав-Ивановска ощутили в 11.30 сегодняшнего дня.

По информации ЕДДС Катав-Ивановского, Ашинского муниципальных районов, Усть-Катавского ГО, ГУ МЧС , службы 112, на 16 часов 5 сентября поступило 815 жалоб от граждан «на сейсмоактивность». Из них большая часть (485 обращений) приходится на жителей Катав-Ивановского района. В районе введен режим ЧС.