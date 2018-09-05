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Министр Савченко назвал землетрясение в Катав-Ивановске «типичным»
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Министр Савченко назвал землетрясение в Катав-Ивановске «типичным» 

АиФ + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ
На областной комиссии по ЧС землетрясение в Катав-Ивановске охарактеризовали как типичное природное явление.
«Значимо! По ситуации в Катав-Ивановском районе. Это типичное природное тектоническое землетрясение глубинного (не поверхностного) характера», — написал на своей странице в соцсети ФБ министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.
Напомним, ранее в соцсетях от челябинцев звучали разные версии причин землетрясения. В том числе, что оно имеет техногенный характер, а виноваты шахты, выработки и ГОКи.
Напомним, в ночь на 5 сентября в Челябинской области случилось землетрясение, которое по шкале Рихтера оценили в 5,6 балла. Повторные толчки жители Катав-Ивановска ощутили в 11.30 сегодняшнего дня.
По информации ЕДДС Катав-Ивановского, Ашинского муниципальных районов, Усть-Катавского ГО, ГУ МЧС, службы 112, на 16 часов 5 сентября поступило 815 жалоб от граждан «на сейсмоактивность». Из них большая часть (485 обращений) приходится на жителей Катав-Ивановского района. В районе введен режим ЧС.
Последствия землетрясения оценил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который срочно выехал в эпицентр катаклизма. Губернатор осмотрел больницу, где появились трещины и были эвакуированы пациенты, побывал и в частном секторе. Борис Дубровский пообещал помочь хозяевам всех зданий, пострадавших от землетрясения. Ущерб ещё только предстоит оценить.
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