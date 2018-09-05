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Власти Забайкалья заявили, что паводки не отразились на подготовке к отопительному сезону
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Власти Забайкалья заявили, что паводки не отразились на подготовке к отопительному сезону 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Летние паводки в Забайкальском крае не отразились на подготовке к отопительному периоду, сообщил в среду ТАСС министр территориального развития региона Виктор Паздников.
"На подготовке к отопительному сезону паводки не отразятся, поскольку ни один из объектов теплоснабжения, к счастью, не пострадал. Мы спокойно готовимся к этому периоду. Есть, конечно, проблемы с формированием необходимого запаса топлива, но, я думаю, что за оставшееся время мы это решим", — сказал министр.
В Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, что в июле привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек.
Вода подтопила около 800 жилых домов. Ранее Паздников сообщил, что паводки привели к разрушению 181 км региональных и муниципальных дорог, повреждению 36 мостов и другой транспортной инфраструктуры. Кроме того, по его словам, федеральные власти выплатят муниципалитетам Забайкальского края 303,9 млн рублей, которые те потратили на уборку мусора, обеззараживание территорий и восстановление коммунальной инфраструктуры.
Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. В регионе вводили режим ЧС.
Отопительный период начнется для жителей Забайкальского края с 20 сентября. С 15 сентября тепло начнет поступать в социальные и культурные учреждения региона. Ранее пресс— служба губернатора проинформировала, что на подготовку к отопительному сезону в бюджете края предусмотрено около 230 млн рублей.
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