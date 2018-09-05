Власти Забайкалья заявили, что паводки не отразились на подготовке к отопительному сезону

"На подготовке к отопительному сезону паводки не отразятся, поскольку ни один из объектов теплоснабжения, к счастью, не пострадал. Мы спокойно готовимся к этому периоду. Есть, конечно, проблемы с формированием необходимого запаса топлива, но, я думаю, что за оставшееся время мы это решим", — сказал министр.

В Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, что в июле привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек.

Вода подтопила около 800 жилых домов. Ранее Паздников сообщил, что паводки привели к разрушению 181 км региональных и муниципальных дорог, повреждению 36 мостов и другой транспортной инфраструктуры. Кроме того, по его словам, федеральные власти выплатят муниципалитетам Забайкальского края 303,9 млн рублей, которые те потратили на уборку мусора, обеззараживание территорий и восстановление коммунальной инфраструктуры.

Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. В регионе вводили режим ЧС.

Отопительный период начнется для жителей Забайкальского края с 20 сентября. С 15 сентября тепло начнет поступать в социальные и культурные учреждения региона. Ранее пресс— служба губернатора проинформировала, что на подготовку к отопительному сезону в бюджете края предусмотрено около 230 млн рублей.