Ущерб дорогам Забайкалья от паводков превысил 700 млн рублей

ЧИТА , 5 сентября. / ТАСС /. Летние паводки в Забайкальском крае привели к разрушению 181 км региональных и муниципальных дорог, повреждению 36 мостов и другой транспортной инфраструктуры. Ущерб составил почти 744 млн рублей, сообщил в среду ТАСС министр территориального развития региона Виктор Паздников

"Подтверждено разрушение 181 километра автомобильных дорог регионального и муниципального значения, 36 мостов и 49 водопропускных труб на территории 19 районов. Общий объем ущерба, который подтвержден рабочей группой Росавтодора, составляет 743,9 млн рублей", — сказал Паздников.

По его словам, бесперебойный и безопасный проезд автотранспорта по дорогам края обеспечен, проехать можно и в те села, которые были отрезаны водой от большой земли. «Восстановлены почти три километра дорог регионального значения, четыре водопропускные трубы. На это направлено свыше 23 млн рублей из средств краевого дорожного фонда. Работы по восстановлению муниципальных дорог идут в Читинском, Карымском, Шилкинском и Сретенском районах», — добавил министр.

Он отметил, что краевые власти обратились в федеральный центр за помощью в восстановлении дорожной инфраструктуры. «Работы в этом направлении идут, но пока нет четкого понимания сроков, которые потребуются для восстановления. Ясно одно: за год и даже за два в полном объеме это не выполнить», — сказал Паздников.

Ранее пресс-служба губернатора Забайкальского края сообщала, что пострадавшие от паводков мосты и дороги планируется полностью восстановить к 2021 году.

В Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, за один месяц только в Чите выпала почти годовая норма осадков, что в июле привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой. Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.