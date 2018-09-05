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Очевидцы публикуют кадры последствий землетрясения на Урале
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Очевидцы публикуют кадры последствий землетрясения на Урале 

Говорит Москва 1 час назад
«Ночью проснулись и подскочили — кровати затрясло, и посуда загремела, кружка на кухне упала, разбилась. А потом вспомнила — это же не впервые у нас. Году вроде бы в 2004-м нас уже трясло, только не ночью, а рано утром», — цитирует РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ жительницу Катав-Ивановска Лидию.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения разрушений на земле нет, никто не пострадал. В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что землетрясение не отразилось на боеготовности военных объектов.
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