Очевидцы публикуют кадры последствий землетрясения на Урале

«Ночью проснулись и подскочили — кровати затрясло, и посуда загремела, кружка на кухне упала, разбилась. А потом вспомнила — это же не впервые у нас. Году вроде бы в 2004-м нас уже трясло, только не ночью, а рано утром», — цитирует РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ жительницу Катав-Ивановска Лидию.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения разрушений на земле нет, никто не пострадал. В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что землетрясение не отразилось на боеготовности военных объектов.