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Землетрясение на Урале не повлияло на работу предприятий Росатома в регионе
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Землетрясение на Урале не повлияло на работу предприятий Росатома в регионе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Землетрясение на Южном Урале не повлияло на работу атомных предприятий, расположенных в регионе, сообщили РИА Новости в госкорпорации «Росатом».
В Челябинской области находятся три предприятия ядерного оружейного комплекса Росатома — "Производственное объединение «Маяк» (ЗАТО Озерск), Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина (ЗАТО Снежинск), «Приборостроительный завод» (ЗАТО Трехгорный).
"По сообщениям служб ГО и ЧС предприятий, землетрясение никак не повлияло ни на деятельность предприятий, ни на их сотрудников. Все предприятия работают в штатном режиме", — сказал представитель Росатома.
По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,5.
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