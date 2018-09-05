Землетрясение на Урале не повлияло на работу предприятий Росатома в регионе

"По сообщениям служб ГО и ЧС предприятий, землетрясение никак не повлияло ни на деятельность предприятий, ни на их сотрудников. Все предприятия работают в штатном режиме", — сказал представитель Росатома.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,5.