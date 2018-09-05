В Свердловской области не зафиксировали разрушений после землетрясения

По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 3.58 по местному времени (1.58 мск), находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области . Очаг залегал на глубине 10 километров.

"По факту произошедшей сейсмической активности в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области и операторам «Системы 112» поступили 4 звонка: 1 звонок поступил из Каменска-Уральского и 3 звонка из Екатеринбурга", — говорится в сообщении. По адресам обратившихся выехали группы МЧС и осмотрели здания и прилегающие к указанным адресам территории, повреждений не обнаружено, отметили в ведомстве.

Отмечается, что МЧС были осмотрены территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Информации от жителей этих муниципальных образований не поступало, колебания земной поверхности не ощущались.

В Свердловской области повреждений в результате челябинской сейсмоактивности не зафиксировано https://t.co/RFhQnt81up pic.twitter.com/iOgiI8rKTU

— МЧС СО (@firepress1) 5 сентября 2018 г.

"Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано. Оснований для беспокойства жителей Свердловской области нет", — уточнили в МЧС.