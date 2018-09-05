Ещё
В Свердловской области не зафиксировали разрушений после землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

В Свердловской области не зафиксировали разрушений после землетрясения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Повреждений и разрушений на территории Свердловской области после землетрясения, которое произошло ранним утром в среду в районе Уральских гор, не зафиксировано, сообщили в среду в региональном главке МЧС.
По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 3.58 по местному времени (1.58 мск), находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области. Очаг залегал на глубине 10 километров.
"По факту произошедшей сейсмической активности в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области и операторам «Системы 112» поступили 4 звонка: 1 звонок поступил из Каменска-Уральского и 3 звонка из Екатеринбурга", — говорится в сообщении. По адресам обратившихся выехали группы МЧС и осмотрели здания и прилегающие к указанным адресам территории, повреждений не обнаружено, отметили в ведомстве.
Отмечается, что МЧС были осмотрены территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Информации от жителей этих муниципальных образований не поступало, колебания земной поверхности не ощущались.
В Свердловской области повреждений в результате челябинской сейсмоактивности не зафиксировано https://t.co/RFhQnt81up pic.twitter.com/iOgiI8rKTU
— МЧС СО (@firepress1) 5 сентября 2018 г.
"Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано. Оснований для беспокойства жителей Свердловской области нет", — уточнили в МЧС.
Последние новости
Избили, сняли, убежали. Новое жестокое хобби подростков В реальном Крыму все немного по-другому Порошенко "взбесился" из-за одного слова Тимошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами29
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина63
Путину пообещали «острый разговор»300
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге10
Захарченко убил Чебурашка1195
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение