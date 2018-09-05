В Челябинской области начали осмотр пострадавших от землетрясения объектов

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. Позже пресс-служба губернатора сообщила, что в 10.27 мск была зарегистрирована вторая сейсмоактивность.

По данным администрации района, в 09.00 (07.00 мск) в администрации района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, о ситуации доложили главы городских поселений, руководители социальной и коммунальной сферы.

"Осматриваем пострадавшую больницу", — сообщил Федечкин журналистам.

Согласно предоставленному Федечкиным видео, идти по помещениям больницы губернатору и сопровождающим его чиновникам пришлось по полу, сплошь усыпанному обвалившимся со стен кафелем. Федечкин напомнил, что из больницы было эвакуировано 72 пациента, в том числе 28 детей.

После больницы губернатор посетил местный индустриальный колледж, который «тоже пострадал», уточнил пресс-секретарь. Губернатор поговорил с учащимися техникума, которые рассказали о том, что происходило у них дома сегодня ночью.

Также губернатор осмотрел дома в частном секторе, которые получили повреждения, добавил Федечкин. Согласно предоставленному пресс-секретарем видео, в одном из домов, где побывал Дубровский, видны трещины и посыпавшаяся штукатурка с печки.

По его словам, губернатор после осмотра объектов проведет заседание комиссии по ЧС.