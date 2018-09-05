Ещё
В Челябинской области начали осмотр пострадавших от землетрясения объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области начали осмотр пострадавших от землетрясения объектов 

РИА Новости + ещё 3 7 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прибыл в Катав-Ивановский муниципальный район, где в среду произошло землетрясение, Дубровский осмотрел местную больницу, получившую сильные повреждения, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. Позже пресс-служба губернатора сообщила, что в 10.27 мск была зарегистрирована вторая сейсмоактивность.
По данным администрации района, в 09.00 (07.00 мск) в администрации района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, о ситуации доложили главы городских поселений, руководители социальной и коммунальной сферы.
"Осматриваем пострадавшую больницу", — сообщил Федечкин журналистам.
Согласно предоставленному Федечкиным видео, идти по помещениям больницы губернатору и сопровождающим его чиновникам пришлось по полу, сплошь усыпанному обвалившимся со стен кафелем. Федечкин напомнил, что из больницы было эвакуировано 72 пациента, в том числе 28 детей.
После больницы губернатор посетил местный индустриальный колледж, который «тоже пострадал», уточнил пресс-секретарь. Губернатор поговорил с учащимися техникума, которые рассказали о том, что происходило у них дома сегодня ночью.
Также губернатор осмотрел дома в частном секторе, которые получили повреждения, добавил Федечкин. Согласно предоставленному пресс-секретарем видео, в одном из домов, где побывал Дубровский, видны трещины и посыпавшаяся штукатурка с печки.
По его словам, губернатор после осмотра объектов проведет заседание комиссии по ЧС.
РИА Новости: последние новости
Чтобы исследовать природу южноуральского землетрясения, в Челябинскую область отправилась комиссия сейсмологов "На Южном Урале не может быть землетрясения-катастрофы": ученые успокоили жителей после ночных толчков Южный Урала пережил землетрясение: как это было
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максаковой дали 72 часа74
«Идет война, мы должны защищаться»246
«То ли взорвали, то ли сбили»116
Над Луганском нависла угроза123
Еще удар: на Урале произошло второе ЧП5
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
04:01
Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение