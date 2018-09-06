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Пункт эвакуации для граждан создали в Челябинской области на случай ЧС
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Пункт эвакуации для граждан создали в Челябинской области на случай ЧС 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: Хорошие новости
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. Пункт эвакуации населения на случай возможных ЧС создали в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области после зафиксированной в среду сейсмоактивности, сообщила в четверг пресс-служба администрации района.
По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. Позже центр сообщил, что зафиксирована вторая сейсмоактивность — в 10.27 мск магнитудой 4.4.
Пользователи соцсети «ВКонтакте» на страничке, посвященной Катав-Ивановску, в среду сообщали, что после подземных толчков в квартирах тряслась мебель, было страшно, и они выбегали на улицу. Некоторые высказывались о том, что возвращаться назад боялись, а идти больше было некуда.
"Одновременно в целях создания условий для оказания помощи населению в случае любых чрезвычайных ситуаций в Катав-Ивановском районе создан пункт эвакуации населения на базе коррекционной школы-интерната города Катав-Ивановск, расположенной по улице Красноуральская, 33", — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что в пункте эвакуации созданы необходимые условия для приема, проживания и питания жителей.
Также, по данным федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», повторных толчков не прогнозируется, добавляется в сообщении.
Как сообщалось, режим ЧС в Катав-Ивановске, введенный в среду утром, был снят в четверг. В настоящее время в муниципалитете действует режим повышенной готовности.
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