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Челябинский губернатор поставил задачу устранить последствия землетрясения
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Челябинский губернатор поставил задачу устранить последствия землетрясения 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу устранить последствия сейсмоактивности, которая была зафиксирована в среду, до конца сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
rightПо данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. Позже пресс-служба губернатора сообщила, что в 10.27 мск была зарегистрирована вторая сейсмоактивность.
В среду губернатор в Катав-Ивановском районе осмотрел пострадавшие от землетрясения объекты социальной сферы, в том числе местную больницу и техникум, а также жилые дома, и провел заседание комиссии по ЧС.
"Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить в течение сентября последствия. Образовательный процесс в техникуме должен быть восстановлен завтра", — цитирует пресс-секретарь слова Дубровского.
По словам губернатора, повреждения есть, но они носят «некритичный характер». Все необходимые меры приняты, оснований для паники нет, люди должны быть об этом проинформированы, добавил он.
Кроме того, он отметил, что медицинская помощь должна оказываться жителям Катав-Ивановска без потери качества пока будет проводиться ремонт больницы.
Также он сообщил, что приоритет в устранении последствий должен быть за устранением возможных обвалов отделки и конструкций в домах. Кроме того, Дубровский поставил задачу оперативно и профессионально провести оценку рисков и ущерба, а также сконцентрироваться на работе с населением.
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