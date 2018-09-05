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Эксперт прокомментировал сообщения о землетрясении на Урале
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Эксперт прокомментировал сообщения о землетрясении на Урале 

RT на русском + ещё 1 42 минуты назад
Фото: RT на русском
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин прокомментировал в беседе с RT сообщения о регистрации в 133 км к востоку от Уфы землетрясения магнитудой 5,5.
«Вне всякого сомнения, это происходит редко на Урале. По данным Единой геофизической службы РАН, с 2000 года было одно землетрясение, в 2002 году на Урале, магнитуда была только 3. Событие неординарное для этого региона. Могло быть до 6-7 баллов в эпицентре, что было на самом деле — нужно подождать какое-то время. Это, конечно, не серьёзные разрушения, но некоторые возможны. Для того, чтобы прогнозировать, будут ли повторные толчки или нет, надо подождать какое-то время, будут ли афтершоки. В течение 12 часов хотя бы», — отметил Шебалин.
Ранее на Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.
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