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На Сахалине более 15 тыс. человек остались без электричества из-за урагана
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На Сахалине более 15 тыс. человек остались без электричества из-за урагана 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
На Сахалине более 15 тыс. бытовых потребителей из 23 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за урагана, сообщает Минэнерго РФ.
«5 сентября с 01-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер с порывами до 38 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (“Сахалинэнерго”). По состоянию на 05-00 отключено: ВЛ 35 кВ — 3; ПС 35 кВ — 5; ВЛ 6-10 кВ — 61; ТП 6-10 кВ — 435. Без электроснабжения остаются бытовые потребители в Южно-Сахалинске и 23 населенных пунктах (около 15,1 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 20,7 МВт», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
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