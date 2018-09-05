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Ученые пообещали пережившим землетрясение уральцам «век спокойствия»
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Ученые пообещали пережившим землетрясение уральцам «век спокойствия» 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Минувшей ночью в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Сейсмологи успокоили жителей региона: следующий раз такое явление повторится не менее, чем через 100 лет. Таким образом ученые пообещали уральцам «век спокойствия». Об этом рассказал портал Ura.ru.
Сейсмологи рассказали, что в прошлый раз подобное явление в регионе наблюдалось в 2015 году, а до этого — в 1914 году. Тогда произошло самое мощное из трех документально зафиксированных движений земной коры.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александра Гуляева, самым мощным и похожим на то, что случилось на Урале в среду, 5 сентября, было так называемое билимбаевское землетрясение 1914 года. Тогда магнитуда в эпицентре составляла шесть баллов, а в Екатеринбурге оно ощущалось как пятибалльное.
В следующий раз подобного явления можно ожидать не раньше, чем через 100 лет, успокоил он местных жителей.
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