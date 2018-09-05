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Эксперт оценил землетрясение на Урале
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Эксперт оценил землетрясение на Урале 

Москва24 + ещё 8 57 минут назад
Фото: Москва24
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин прокомментировал сообщения о регистрации в 133 километрах к востоку от Уфы землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в ночь на среду.
По его словам, это редкое явление для Урала — с 2000 года в этой местности было только одно землетрясение магнитудой 3, которое произошло в 2002 году.
"Неординарное событие для этого региона. Могло быть до 6–7 баллов в эпицентре, что было на самом деле — нужно подождать какое-то время. Это, конечно, не серьезные разрушения, но некоторые возможны", — сказал эксперт в беседе с RT.
По словам Шебалина, чтобы прогнозировать повторные толчки, нужно подождать какое-то время и посмотреть, будут ли афтершоки.
Ранее министр общественной безопасности региона Евгений Савченко сообщил, что в Челябинской области эвакуировали людей из больницы из-за произошедшего землетрясения. Он отметил, что 50-километровый радиус толчков землетрясения коснулся трех районов.
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