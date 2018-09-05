Режим ЧС ввели в муниципалитете Челябинской области после землетрясения

Подземный толчок был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших пока нет.

"В Катав-Ивановском муниципальном районе введен режим ЧС", — говорится в сообщении.