Ещё
Режим ЧС ввели в муниципалитете Челябинской области после землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Режим ЧС ввели в муниципалитете Челябинской области после землетрясения 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: АиФ
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области, где в ночь на среду произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщила пресс-служба главы региона.
Подземный толчок был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших пока нет.
"В Катав-Ивановском муниципальном районе введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
Председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице в социальной сети сообщила, что создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Представители комиссии будут объезжать и обследовать объекты, пострадавшие при землетрясении.
ТАСС: последние новости
Жители Челябинской области сообщили в экстренные службы о землетрясении 627 раз Количество муниципалитетов Приморья, где введен режим ЧС из-за паводка, возросло до семи Эксперт: произошедшее на Урале землетрясение считается типичным явлением для региона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами31
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина63
Путину пообещали «острый разговор»300
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге11
Захарченко убил Чебурашка1195
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение