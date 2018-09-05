Режим ЧС ввели в муниципалитете Челябинской области после землетрясения 

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области, где в ночь на среду произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщила пресс-служба главы региона.
Подземный толчок был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших пока нет.
"В Катав-Ивановском муниципальном районе введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
Председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице в социальной сети сообщила, что создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Представители комиссии будут объезжать и обследовать объекты, пострадавшие при землетрясении.