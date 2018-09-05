Более десяти социальных объектов пострадали при землетрясении под Челябинском

Более десяти объектов социальной сферы получили повреждения в результате землетрясения в Катав-Ивановском районе Челябинской области , сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря главы района Людмила Пильникова.

«По предварительным данным, из 36 объектов социальной сферы, находящихся в Катав-Ивановском районе, в результате землетрясения пострадали 12 объектов. Среди них и детские сады, и школы. У объектов небольшие повреждения, в том числе трещины», — цитирует Пильникову РИА Новости

По её словам, эвакуация потребовалась городской больнице, при этом ни один из объектов не был закрыт, все они работают в штатном режиме.

Пильникова также проинформировала, что в районе введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 133 км к востоку от Уфы зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.