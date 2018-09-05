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Более десяти социальных объектов пострадали при землетрясении под Челябинском
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Более десяти социальных объектов пострадали при землетрясении под Челябинском 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Более десяти объектов социальной сферы получили повреждения в результате землетрясения в Катав-Ивановском районе Челябинской области, сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря главы района Людмила Пильникова.
«По предварительным данным, из 36 объектов социальной сферы, находящихся в Катав-Ивановском районе, в результате землетрясения пострадали 12 объектов. Среди них и детские сады, и школы. У объектов небольшие повреждения, в том числе трещины», — цитирует Пильникову РИА Новости.
По её словам, эвакуация потребовалась городской больнице, при этом ни один из объектов не был закрыт, все они работают в штатном режиме.
Пильникова также проинформировала, что в районе введён режим чрезвычайной ситуации.
Ранее в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 133 км к востоку от Уфы зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
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