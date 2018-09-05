Более 10 соцобъектов получили повреждения в челябинском Катав-Ивановске при землетрясении

"Более 10 социально значимых объектов города получили повреждения, в том числе детские сады, школы, а также наш индустриальный техникум. Сейчас идет заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Данные могут еще измениться", — сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что в Катав-Ивановске решением муниципальных властей введен режим ЧС. 5 сентября в 03:58 (01:58 мск) в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. Информации о пострадавших нет. Эпицентр находился около города Катав-Ивановск, но подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей.