Ещё
Более 10 соцобъектов получили повреждения в челябинском Катав-Ивановске при землетрясении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия дождалась нового гнева ЕС
Россия дождалась нового гнева ЕС

Более 10 соцобъектов получили повреждения в челябинском Катав-Ивановске при землетрясении 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: RT на русском
ТАСС, 5 сентября. Более 10 социально значимых объектов получили повреждения в городе Катав-Ивановске Челябинской области из-за ночного землетрясения, магнитуда которого составила 5,6. Об этом сообщили в среду ТАСС в администрации Катав-Ивановского муниципального района.
"Более 10 социально значимых объектов города получили повреждения, в том числе детские сады, школы, а также наш индустриальный техникум. Сейчас идет заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Данные могут еще измениться", — сказали в администрации.
Ранее сообщалось, что в Катав-Ивановске решением муниципальных властей введен режим ЧС. 5 сентября в 03:58 (01:58 мск) в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. Информации о пострадавших нет. Эпицентр находился около города Катав-Ивановск, но подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей.
ТАСС: последние новости
В Челябинской области произошел второй за сутки подземный толчок Эксперт: произошедшее на Урале землетрясение считается типичным явлением для региона Землетрясение не повлияло на работу Белоярской АЭС в Свердловской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США479
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге44
Художница полностью оголилась в христианской святыне42
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами33
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете22
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:32
Художница полностью оголилась в христианской святыне
В мире
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение