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Под Тверью произошел пожар в лесу
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Под Тверью произошел пожар в лесу 

tvernews.ru 26 минут назад
Фото: tvernews.ru
5 сентября в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в Калининском районе.
На место пожара убыли: оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, отделение от ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Угрозы населенным пунктам нет.
В 08.25 — объявлена локализация пожара.
Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к гражданам — неукоснительно соблюдайте требования пожарной безопасности, старайтесь избегать нахождения в лесных массивах, проведите профилактические беседы с Вашими детьми, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области.
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