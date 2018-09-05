Под Тверью произошел пожар в лесу 

5 сентября в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в Калининском районе.
На место пожара убыли: оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, отделение от ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Угрозы населенным пунктам нет.
В 08.25 — объявлена локализация пожара.
Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к гражданам — неукоснительно соблюдайте требования пожарной безопасности, старайтесь избегать нахождения в лесных массивах, проведите профилактические беседы с Вашими детьми, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области.