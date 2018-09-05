Под Тверью произошел пожар в лесу

5 сентября в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области » поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в Калининском районе.

На место пожара убыли: оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, отделение от ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Угрозы населенным пунктам нет.

В 08.25 — объявлена локализация пожара.