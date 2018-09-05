На месте крушения Ми-8 нашли «черные ящики»

"Бортовые самописцы найдены", — сказала представитель ведомства.

По ее словам, с целью изучения данных, зафиксированных самописцами, они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета , которые займутся их расшифровкой.

Ранее сообщалось, что около вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Иркутской области, были найдены тела трех человек.

Вертолет перестал выходить на связь 2 сентября, во время выполнения геологической разведки.