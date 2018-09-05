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«Все, сейчас сдохнем». Как жители Урала отреагировали на землетрясение
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«Все, сейчас сдохнем». Как жители Урала отреагировали на землетрясение 

360tv.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В ночь на 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой в 5,5. Обошлось без жертв, однако событие напугало тысячи жителей. «360» собрал яркие реакции интернет-пользователей на природное явление.
Большинство жителей Урала почувствовали подземные толчки глубокой ночью. У кого-то заходила ходуном кровать, другие проснулись от дребезжания посуды.
«Проснулись сегодня в четыре утра от сильной вибрации и непонятных звуков. Ассоциация сразу на то, что работает машинка в режиме «отжим», судорожно вспоминаю, что не включала ее с вечера и задаю странный вопрос мужу: «А зачем нас трясет?» Он ответил не менее странно: «Ты тоже это почувствовала?» В голове путаются мысли, начиная с той, что нужно срочно одеться до «где мой паспорт и куда бежать?»» — пишет в Instagram dianasoul.
«Нас на девятом этаже так трясло, что люстра звенела на весь дом и межкомнатные двери бились о стены. Я конкретно струсила», — призналась жительница Челябинска anya.mamanya.
Многие не сразу поверили в происходящее, принимая землетрясение за сон, галлюцинации или действия темных сил.
«Не получалось уснуть всю ночь. Ворочаюсь-ворочаюсь и понимаю, что мой диван как-будто кто-то двинул. Всего один раз. Испугалась, подумала на темные силы», — пишет nasty_crux.
«Сначала я подумала, что схожу с ума, увидев трясущиеся вещи. После Челябинского метеорита моя коронная фраза: «все, сейчас сдохнем», прозвучала и сейчас. В такие моменты начинаешь задумываться, какой же ты муравей», — отметила katerina_gtk.
Испуганные жители стали звонить в МЧС, однако в ведомстве сказали, что «никакой информацией не владеют», сообщила пользователь sunmonkate.
«Подумали на карьер, а потом уже поняли, что это землетрясение. Толчки были сильные, конечно. Быстро все прошло, несколько секунд. Никто не предупреждал, МЧС — тоже нет», — рассказал «360» один из очевидцев Алексей.
«Мы не привыкли к землетрясениям, мы не допускали их в своих представлениях о нашей местности, хотя и живем в самых настоящих горах. И в такой ситуации ты растерян и не сразу схватываешь обстановку», — добавила она.
Часто в соцсетях можно встретить уральцев, которые, описывая момент землетрясения, первым делом вспоминали про своих котов. У некоторых домашние питомцы были в панике от происходящего, однако были и те, кто остался невозмутим.
«Я сразу проснулась от непонятного чувства, смотрю, наш кот носится с выпученными глазами. И через долю секунды дом начал ходить ходуном. Очень страшно! У меня подруга живет в сейсмоопасной местности, рассказывала, какие действия предпринять. Я быстро сложила сумку с документами, деньгами, одеждой, средствами первой необходимости, водой и едой», — рассказала katherine_balahnina.
Часть интернет-пользователей отнеслись к произошедшему прозаически и даже с юмором.
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