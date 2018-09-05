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Работа детского сада в Челябинской области приостановлена после землетрясения
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Работа детского сада в Челябинской области приостановлена после землетрясения 

Говорит Москва 43 минуты назад
Ранее сообщалось, что в Челябинской области зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 километров. О пострадавших информации не поступало.
Говорит Москва: последние новости
Челябинский губернатор поручил оценить последствия землетрясения в регионе Три человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в центре Москвы Самолёт Utair скатился со взлётно-посадочной полосы в реку в аэропорту Сочи и загорелся
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