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В Приангарье на месте крушения Ми-8 нашли «черные ящики»
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В Приангарье на месте крушения Ми-8 нашли «черные ящики» 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. Следователи обнаружили бортовые самописцы на месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.
Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.
"Бортовые самописцы найдены. Ими займутся специалисты МАК", — сказала собеседница агентства.
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