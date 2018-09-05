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«Причина в тектонической активности»: эксперт из Уфы объяснил происхождение подземных толчков
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«Причина в тектонической активности»: эксперт из Уфы объяснил происхождение подземных толчков 

ufa1.ru 53 минуты назад
Ночное землетрясение в Уфе разбудило почти весь город. Многие горожане почувствовали подземные толчки и их последствия: люди жаловались на тряску в домах, вибрирующие кровати и люстры. Позже стало известно, что сейсмическую активность магнитудой 5,6 баллов ученые зафиксировали на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе вблизи села Орловка, в 133 километрах от Уфы.
Эксперт портала Ufa1, и.о. заведующего кафедрой геологии и полезных ископаемых БГУ, Исхак Фархутдинов объяснил происхождение подземных толчков.
— В нашем регионе сейсмическая активность есть, хоть и значительно слабее, чем, например, в Японии. 5,5 баллов — уже довольно ощутимое для нас землетрясение, но это считается активность средней силы, что вполне допустимо, — говорит и.о. заведующего кафедрой геологии и полезных ископаемых БГУ Исхак Фархутдинов. — Уральские горы довольно молодые и продолжают формироваться. Сейчас идет третья стадия образования Урала, которая началась около 3 миллионов лет назад. Происходит постоянное накопление тектонической энергии, и в какой-то момент может произойти ее выброс. Конечно, помимо этого бывают и техногенные причины, но они чаще встречаются в платформенной части республики, где ведется разработка нефтяных месторождений. Здесь же, судя по всему, причина в тектонике.
Портал Ufa1 следит о развитии событий в режиме онлайн.
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