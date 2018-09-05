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Из-за грозы в Чэнду отменены 20 авиарейсов
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Из-за грозы в Чэнду отменены 20 авиарейсов 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Чэнду, 5 сентября /Синьхуа/ — Из-за грозы, прошедшей сегодня с 03:00 до 05:00, в международном аэропорту Шуанлю г. Чэнду, административного центра пров. Сычуань на юго-западе Китая были отменены 20 рейсов, сообщили в администрации аэропорта.
Из-за непогоды в аэропорту более чем на час были закрыты обе взлетно-посадочные полосы. Еще три прибывающих рейса были перенаправлены в другой аэропорт.
Аэропорт поочередно опубликовал предупреждения о грозе, сильных ветрах и масштабной задержке рейсов. Объем осадков в аэропорту за два часа пока шла гроза достиг 80 мм.
Согласно прогнозам метеорологической службы гражданской авиации, в среду в аэропорту ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Далее аэропорт будет работать в основном в обычном режиме. -0-
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