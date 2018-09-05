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На Сахалине из-за тайфуна за восемь часов выпала месячная норма осадков
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На Сахалине из-за тайфуна за восемь часов выпала месячная норма осадков 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Всего за восемь часов в сахалинском городе Поронайске выпала месячная норма осадков. Это произошло из-за тропического тайфуна «Джеби», который в настоящий момент бушует на территории Сахалина, передает сайт argumenti.ru.
Глава Поронайского района Александр Радомский отметил, что за восемь часов выпало 133,6 миллиметра осадков. С дождями не смогли сразу справиться ливневые стоки, поскольку в них находилось слишком много грязи и мусора, однако когда ливень стал слабее, центральная площадь города и улица Октябрьская, прилегающая к ней, были освобождены от воды.
В зоне подтопления остаются восемь частных домов.
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