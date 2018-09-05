Жители Челябинской области сообщили в экстренные службы о землетрясении 627 раз

"Из различных территорий Челябинской области о землетрясении всего поступило 627 звонков от жителей. Это не только 50-километровая зона от центра землетрясения, но и другие муниципалитеты", — сказал собеседник агентства.

Жители попавших в 50-километровый радиус районов в социальных сетях пишут, что ощущали, как «подпрыгивает мебель», слышали звон столовых приборов и видели, что домашние животные беспокоятся.

Ранее сообщалось, что в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 (01:58 мск) была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. На текущий момент о пострадавших не сообщалось.