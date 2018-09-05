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Жители Челябинской области сообщили в экстренные службы о землетрясении 627 раз
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Жители Челябинской области сообщили в экстренные службы о землетрясении 627 раз 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Жители Челябинской области в среду утром позвонили в экстренные службы с сообщениями о подземных толчках 627 раз, сообщил ТАСС министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
"Из различных территорий Челябинской области о землетрясении всего поступило 627 звонков от жителей. Это не только 50-километровая зона от центра землетрясения, но и другие муниципалитеты", — сказал собеседник агентства.
Жители попавших в 50-километровый радиус районов в социальных сетях пишут, что ощущали, как «подпрыгивает мебель», слышали звон столовых приборов и видели, что домашние животные беспокоятся.
Ранее сообщалось, что в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 (01:58 мск) была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. На текущий момент о пострадавших не сообщалось.
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