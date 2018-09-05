На Урале из-за землетрясения больница покрылась «угрожающими трещинами»

Сообщается, что в результате произошедшего землетрясения на здании больницы появились «угрожающие трещины».

По словам регионального министра общественной безопасности Евгения Савченко, сотрудники экстренных служб получили 627 обращения от жителей трех муниципалитетов — Катав-Ивановска, Ашинского района и Усть-Катава.

Для того, чтобы провести обследование домов на предмет появившихся из-за землетрясения повреждений, которые могут представлять собой угрозу для безопасности местных жителей, были сформированы 16 групп МЧС

Ранее сообщалось, что на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4.