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На Урале из-за землетрясения больница покрылась «угрожающими трещинами»
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На Урале из-за землетрясения больница покрылась «угрожающими трещинами» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Из-за землетрясения магнитудой 5,6 в Челябинской области была эвакуирована больница, расположенная в Усть-Катаве, передают «Новости УрФО».
Сообщается, что в результате произошедшего землетрясения на здании больницы появились «угрожающие трещины».
По словам регионального министра общественной безопасности Евгения Савченко, сотрудники экстренных служб получили 627 обращения от жителей трех муниципалитетов — Катав-Ивановска, Ашинского района и Усть-Катава.
Для того, чтобы провести обследование домов на предмет появившихся из-за землетрясения повреждений, которые могут представлять собой угрозу для безопасности местных жителей, были сформированы 16 групп МЧС.
Ранее сообщалось, что на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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