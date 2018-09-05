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«Было чувство, что произошел взрыв»: жители Урала описывают ужас от пережитого землетрясения
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«Было чувство, что произошел взрыв»: жители Урала описывают ужас от пережитого землетрясения 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Социальные сети наполнены жуткими впечатлениями жителей Челябинской и Свердловской областей, после того, как в ночь на 5 сентября на них обрушилось землетрясение.
Жители Челябинской и Свердловской областей, на которых минувшей ночью обрушилось землетрясение магнитудой 5,5 баллов все еще не могут прийти в себя от ужаса пережитого. Социальные сети наполнены комментариями, в которых уральцы в деталях описывают то, что происходило в их домах: мебель ходила ходуном, паника была не только у людей, но и у домашних животных.
Председатель совета депутатов города Катав-Ивановск Челябинской области Галина Федосеева на своей странице «ВКонтакте» поделилась, что у нее в первые минуты землетрясения «было чувство, что произошел взрыв, сопровождающийся тупым грохотом».
«Кровать как будто кто-то сильно качал в несколько рук. Сувениры на тумбочках и зеркальной полке звенели, некоторые попадали. За окном сильно воют собаки», — написала Федосеева.
По словам женщины, «у кого-то лопнули печи, разбилась посуда». В одном из районов города треснул двухэтажный дом, а на одной из центральных улиц образовались провалы в земле и асфальте.
У других южноуральцев не менее сильные впечатления: в домах метались в клетках и не могли успокоиться попугаи, тряслись двери шкафов.
«Дубовая огромная тяжелая кровать с места сошла на полметра», — пишет очевидец.
«Проснулась в 4 часа от шума птиц, и словно по дому бежало стадо диких лошадей. Диван сильно трясло, дрожь по всему телу», — сообщает челябинка.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь с 4 на 5 сентября в 133 километрах от Уфы и в семи километрах от города Катав-Ивановск в Челябинской области. Жители Екатеринбурга и Уфы также ощутили подземные толчки.
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