Пермские сейсмологи отправятся к эпицентру землетрясения, которое произошло этой ночью на Урале

Исследовать землетрясение отправятся ученые горного института РАН

Сегодня ночью на Урале произошло землетрясение вблизи челябинского города Катав-Ивановск . В домах гремела посуда, тряслась мебель, дрожали стены. На старых зданиях пошли трещины. До Прикамья волна не дошла, но специалисты пермского горного института РАН сегодня отправятся к эпицентру землетрясения, чтобы провести исследования.

Землетрясение произошло в 03:58 по местному времени в горах на границе Челябинской области Башкортостана . Толчки почувствовали жители Уфы Челябинска и даже Екатеринбурга . По данным специалистов единой геофизической службы РАН, в Прикамье толчки не ощущались, поскольку расстояние от эпицентра до Перми составляет около 450 километров. В краевом МЧС 59.ru подтвердили, что в Пермском крае последствий землетрясения не зафиксировано.

— Четыре наших сотрудника отправятся к эпицентру землетрясения, — рассказал 59.ru сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев. — Они опросят очевидцев, осмотрят разрушения. Также будут размещены несколько сейсмостанций для мониторинга ситуации. В ближайшее время возможны повторные толчки малой силы. В районе Уральских гор землетрясения периодически происходят из-за движения коры. Она поднимается — горы растут. Этот процесс называется орогенез. Напряжение земной коры накапливается от того, что блоки двигаются неравномерно и имеют разную плотность. Потом эта энергия высвобождается путем землетрясения.

Звездочкой на карте обозначен эпицентр землетрясения

В Пермском крае последний раз землетрясение произошло в 2015 году. Тогда эпицентр был зафиксирован в районе Первоуральска Свердловской области, но подземные толчки чувствовались даже в центре Перми.

Если вы живете в Пермском крае и сегодня ночью всё-таки почувствовали землетрясение, напишите нам на редакционную почту или в группу «ВКонтакте». Присылайте свои фото и видео.

Сейчас наши коллеги из Екатеринбурга, Уфы и Челябинска ведут онлайн-трансляцию, где собирают всю информацию о произошедшем землетрясении.