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Пермские сейсмологи отправятся к эпицентру землетрясения, которое произошло этой ночью на Урале
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Пермские сейсмологи отправятся к эпицентру землетрясения, которое произошло этой ночью на Урале 

59.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 59.ru
Исследовать землетрясение отправятся ученые горного института РАН
Сегодня ночью на Урале произошло землетрясение вблизи челябинского города Катав-Ивановск. В домах гремела посуда, тряслась мебель, дрожали стены. На старых зданиях пошли трещины. До Прикамья волна не дошла, но специалисты пермского горного института РАН сегодня отправятся к эпицентру землетрясения, чтобы провести исследования.
Землетрясение произошло в 03:58 по местному времени в горах на границе Челябинской области и Башкортостана. Толчки почувствовали жители Уфы, Челябинска и даже Екатеринбурга. По данным специалистов единой геофизической службы РАН, в Прикамье толчки не ощущались, поскольку расстояние от эпицентра до Перми составляет около 450 километров. В краевом МЧС 59.ru подтвердили, что в Пермском крае последствий землетрясения не зафиксировано.
— Четыре наших сотрудника отправятся к эпицентру землетрясения, — рассказал 59.ru сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев. — Они опросят очевидцев, осмотрят разрушения. Также будут размещены несколько сейсмостанций для мониторинга ситуации. В ближайшее время возможны повторные толчки малой силы. В районе Уральских гор землетрясения периодически происходят из-за движения коры. Она поднимается — горы растут. Этот процесс называется орогенез. Напряжение земной коры накапливается от того, что блоки двигаются неравномерно и имеют разную плотность. Потом эта энергия высвобождается путем землетрясения.
Звездочкой на карте обозначен эпицентр землетрясения
В Пермском крае последний раз землетрясение произошло в 2015 году. Тогда эпицентр был зафиксирован в районе Первоуральска Свердловской области, но подземные толчки чувствовались даже в центре Перми.
Если вы живете в Пермском крае и сегодня ночью всё-таки почувствовали землетрясение, напишите нам на редакционную почту или в группу «ВКонтакте». Присылайте свои фото и видео.
Сейчас наши коллеги из Екатеринбурга, Уфы и Челябинска ведут онлайн-трансляцию, где собирают всю информацию о произошедшем землетрясении.
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